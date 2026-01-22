ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна, САЩ и Русия ще преговарят заедно в петък

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22142887 www.24chasa.bg

Американското посолство у нас: Добре дошла на борда, България

6096
Доналд Тръмп и Росен Желязков Снимка: фейсбук/ U.S. Embassy Sofia

"Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света". Това пише в позиция на американското посолство у нас.

"Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета — президента Доналд Дж. Тръмп", пише още в позицията.

"Отдаваме признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа", се заявява още в позицията.

Единствените представители на ЕС в Давос за подписването на учредителния документ на Борда за мир бяха българският премиер Росен Желязков и унгарският Виктор Орбан.

Доналд Тръмп и Росен Желязков Снимка: фейсбук/ U.S. Embassy Sofia

Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света. Приветстваме присъединяването на...

Posted by U.S. Embassy Sofia on Thursday 22 January 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата