Американското посолство у нас: Добре дошла на борда, България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света". Това пише в позиция на американското посолство у нас.

"Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета — президента Доналд Дж. Тръмп", пише още в позицията.

"Отдаваме признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа", се заявява още в позицията.

Единствените представители на ЕС в Давос за подписването на учредителния документ на Борда за мир бяха българският премиер Росен Желязков и унгарският Виктор Орбан.