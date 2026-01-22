ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна, САЩ и Русия ще преговарят заедно в петък

Камион със 178 прасета се запали на пътя Хасково-Димитровград

Прасета. Снимка: Архив

Камион, превозващ прасета, се запали в ранния следобед на пътя между Хасково и Димитровград. Инцидентът е станал в района на крайпътно заведение. По предварителна информация камионът е транспортирал 178 прасета, предназначени за кланица.

Предполага се, че пожарът е възникнал вследствие на техническа неизправност в спирачната система. На място са изпратени екипи на пожарната, които обливат товарната композиция с вода, за да предотвратят разрастването на огъня.

Предстои животните да бъдат прехвърлени в друг товарен автомобил. Движението в участъка не е затворено, съобщава NOVA.

