Къщата на Антон Новак във Варна – между разрухата и надеждата за културен център

Община Варна отново задвижи процедурата по изготвяне на инвестиционен проект за ремонта на къщата на чешкия ландшафтен архитект Антон Новак – създателя на Морската градина.

След години на застой и неуспешни опити местната администрация търси

проектантски екип, който да подготви документация за възстановяване на сградата,

разположена в сърцето на Приморския парк.

Преди дни общината обяви втора обществена поръчка за проекта за ремонта за 9500 евро, след като на първата, която бе пусната през лятото, не се явиха желаещи.

Гилдията на архитектите научила късно за първата обществена поръчка, която според арх. Николай Рачински от съюза на архитектите не била популяризирана достатъчно. Преди дни самият той разпространил информацията към членовете на съюза, но засега няма заявен интерес.

Рачински смята, че 9500 евро няма да са достатъчни за нейното изпълнение.

Средствата за изготвяне на проекта са заложени в бюджета на общината за 2025 г. по перо "Култура, спорт и почивни дейности".

Годишно са предвидени малко над 76 хил. лв., като общата прогнозна стойност на бъдещия ремонт надхвърля 380 хил. лв.

Точната цена обаче ще стане ясна едва след изготвянето на инвестиционния проект и детайлното остойностяване на строително-монтажните дейности, надзора и съпътстващите разходи. АНТОН НОВАК

Днес къщата на Новак е в сериозно компрометирано състояние

Покривът е с деформации и изгнили участъци, улуците са прогнили или липсват, а влагата е оставила следи както по фасадите, така и в помещенията.

Част от мазилките са разрушени, прозорците – амортизирани или зазидани, електрическата и ВиК инсталациите практически не съществуват. Парапетите и стълбите са неизползваеми, а сградата от години е необитаема.

За да се предотвратят нерегламентиран достъп и инциденти, обектът е ограден с плътна метална ограда. Въпреки това времето и липсата на активна поддръжка продължават да оказват влияние върху конструкцията.

Идеята на общината е къщата да бъде превърната в посетителски център към Регионалния исторически музей. Проектът предвижда постоянна експозиция, посветена на живота и делото на Антон Новак, както и пространства за семинари, обучения, презентации, временни изложби и конференции.

Обектът трябва да се впише в туристическите маршрути на града и да се превърне в място за културен и образователен обмен.

Планирано е в бъдещия център да има специална зала "Антон Новак",

както и експозиция, посветена на т.нар. чешка следа във Варна – приноса на чешки архитекти, инженери и културни дейци за развитието на града.

Проектът вече разполага с ключови предварителни документи – технически паспорт, енергийно обследване, задание и виза за проектиране. Тъй като сградата се намира в Морската градина – културна ценност от национално значение, документацията е съгласувана с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), въпреки че самата къща не е със статут на паметник на културата.

От общината посочват, че през последните години проектът е бил фактически замразен, а активната работа по него е подновена едва след встъпването в длъжност на настоящия кметски екип.

Одобрението от НИНКН, получено в началото на 2025 г., се определя като ключова стъпка за продължаване на процедурата. Успоредно с подготовката за ремонта община Варна работи и по идея за дигитализиране на архива на Антон Новак.

Наследниците му са заявили готовност да предоставят непубликувани снимки и кореспонденция

Плановете включват създаване на дигитален архив и албум, като се търсят възможности за европейско финансиране по програми, свързани с културното и природното наследство.

Сградата, построена между 1899 и 1909 г., е била дом на Антон Новак и семейството му – жест на признателност от страна на варненската община за неговия принос.

В продължение на десетилетия Новак ръководи общинската служба по озеленяване и оформя не само Морската градина, но и зелените пространства на целия град. По ирония на съдбата през 30-те години на миналия век той е принуден да напусне дома си, а сградата сменя предназначението си неколкократно, преди да бъде изоставена.

Идеята за създаването на такъв музей идва от роднините на чешкия архитект, които я предлагат през 2013 г. на тогавашния кмет Иван Портних. След като тя не се осъществява, няколко години по-късно - през 2017 г., внукът Владимир Новак и двамата му правнуци подготвят петиция, с която молят къщата, построена за семейството на Антон Новак през 1910 г., да стане музей за знаменития архитект и за създаването на Морската градина.

Днес въпросът не е само в ремонта на една стара къща, а в това дали Варна ще успее да върне на гражданите си място, свързано с паметта за човека, оформил облика на морската столица.

Проектът за посетителски център дава такава възможност, но реализацията му ще зависи от последователност, прозрачност и реални действия отвъд процедурите.