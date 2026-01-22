ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна, САЩ и Русия ще преговарят заедно в петък

За ден 14 шофьора дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, петима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, седем са отказалите тестване, съобщават от полицията.

13 459 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14 818 водачи и пътници. Съставени са 4166 фиша и 378 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

