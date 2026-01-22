Атанас Запрянов и ректорът на УНСС подписаха меморандум за сътрудничество в отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции в областта на националната отбрана и сигурността. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната-.

Документът предвижда взаимодействие в сферата на образованието, научноизследователската дейност, експертните анализи и подготовката на кадри за нуждите на отбраната, включително чрез съвместни проекти, обучения и стажове. Меморандумът е със срок на действие пет години и не създава финансови задължения за страните.

В своето слово министър Запрянов подчерта значението на академичните организации за развитието на отбранителната индустрия и модернизацията на отбранителните способности. „Без да са съпроводени от науката всички усилия в отбранителния сектор не могат да бъдат на световно ниво. Задачите, които постави Европейският съюз, са не само да развиваме отбранителна индустрия, да увеличим нейните производствени възможности, но още по-важно - тя да бъде на световно ниво като технологично развитие и в същото време да бъде икономически целесъобразна", каза министър Запрянов.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изрази своето удовлетворение от дългогодишното ползотворно сътрудничество и припомни, че много възпитаници на Университета работят в сферата на сигурността и отбраната.

Това е поредното споразумение, което Министерството на отбраната сключва с институции и организации от сферата на науката и индустрията. През 2025 г. бяха подписани Меморандум за сътрудничество с института INSAIT, Меморандум за подобряване на взаимодействието между изпълнителната власт и отбранителната индустрия със Сдружение „Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров ", както и Меморандум за сътрудничество със сдружение „Софийския форум за сигурност".