23 януари ще бъде неучебен в община Русе заради поледиците и лошото време

Поради усложнената зимна обстановка и с цел гарантиране безопасността на учениците и училищния персонал, със заповед на кмета на община Русе, съгласувано с РУО-Русе, утрешният 23 януари е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на общината. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 26 януари (понеделник).

За удобство на работещите русенци детските градини и яслите ще останат отворени, като тяхното посещение ще бъде по преценка на родителите.

Решението е взето във връзка с метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, според която следобед са възможни слаби валежи от дъжд или мокър сняг. По-късно вечерта и през нощта, както и в петък и в събота, се очаква образуване на мъгли, включително мокрещи, които при отрицателни температури ще доведат до поледици. Валежите от дъжд ще предизвикат частично снеготопене, но същевременно ще създадат условия за заледяване върху наличната снежна покривка, която ще се задържи и ще започне да се топи по-бързо едва към неделя и понеделник. Минималните температури ще останат под нулата с тенденция към повишаване в началото на следващата седмица. В понеделник се очаква рязко затопляне до 10–14 градуса. Прогнозата за началото на седмицата включва дъжд с количества до 10 л/кв. м и засилен вятър с южна компонента до 8–12 м/сек.

Паралелно с превантивните мерки, Община Русе продължава да полага грижа за най-уязвимите групи от населението. Въпреки усложнената обстановка, екипите на Социалния патронаж са разнесли повече от 750 порции топла храна по домовете на своите потребители в Русе и малките населени места на територията на общината, като услугата се изпълнява без прекъсване.

Местната администрация призовава гражданите да бъдат особено внимателни при придвижване, да се съобразяват с пътните и метеорологичните условия и да следят официалната информация от институциите.