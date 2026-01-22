От 21 януари започнаха дейностите по подмяна на настилката на зала „Арена Шумен“, съобщиха от общината.

Ремонтът се предприема във връзка с проблеми по досегашната настилка, които възпрепятстваха нормалното протичане на спортните състезания и тренировъчни процеси. Към момента се демонтира старата настилка, започва демонтаж на дървените скари под нея и почистване на терена, в това число и подготовка за полагането на новата подова настилка.

Дейностите се провеждат от 21 януари и се планира да продължат до около средата на февруари. Договорът е с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на настилката на спортно игрище в „Многофункционална зала Арена Шумен“ и включва ремонт на 1200 кв. м спортно игрище. Заложената сума е 167 368,41 € с ДДС със средства по линия на Министерството на младежта и спорта и съфинансиране от бюджета на Община Шумен. Договорът е сключен след проведена обществена поръчка. Одобрените средства за ремонт на тавани, стълби, перила, настилката на игрището и други СМР са в размер на 714 705,78 € с ДДС.

Покритието, което предстои да се постави, е от най-висок клас и съгласно най-добрите стандарти за настилки на подобен тип зали.

На среща в Община Шумен на кмета проф. Христо Христов с Росен Барчовски на 20 ноември 2025 г. се постигна договореност в началото на 2026 г., в рамките на състезателната пауза за баскетболистите, да бъде поставена новата настилка, за да се завърши до втората половина на м. февруари.

Тогава проф. Христов гарантира своята подкрепа при изпълнението на дейностите по подмяна на настилката, за да се създадат възможно най-добрите условия за спортистите и Шумен да продължи да бъде домакин. Кметът напомни, че средствата за спорта през 2025 г. са увеличени с 60 % и че за баскетбола, футбола и хандбала се насочва много ресурс целево, както и за подкрепа на клубовете и спортната активност в Шумен.