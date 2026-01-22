Здравната комисия прие на първо четене инкриминирането на райския газ извън медицината

Комисията по здравеопазване единодушно прие на първо гласуване да се инкриминира придобиването, държането и разпространението на райски газ, освен за медицински цели или в обекти за производство и преработка на храни. Със "за" гласуваха 17 от членовете на комисията, които подкрепиха законопроекта за промени в Закона за здравето, внесени от Лъчезар Иванов и група народни представители.

Райският газ се ползва с цел постигане на краткотрайна еуфория, но в медицинската практика не рядко се отчитат тежки състояния на употребили райски газ, каза Лъчезар Иванов, който представи предложенията за промени. Тревожен е фактът, че райският газ е лесно достъпен и често се ползва от непълнолетни, включително в училищни дворове, паркове и др. Регистрирани са множество катастрофи причинени от водачи, употребяващи райски газ, посочи още Иванов. По думите му предложенията за промени предвиждат и повишаване на санкциите за родители и настойници, които не придружават малолетните или непълнолетните си деца съответно след 20:00 ч. и след 22:00 ч. в заведения за хранене и развлечения. Иванов изрази готовност, ако тези санкции са твърде завишени, между първо и второ четене на законопроекта, да бъдат понижени. Предлага се и повишаване на санкциите за управители на търговските обекти, допуснали непридружени непълнолетни на територията на обекта след 22:00 ч., съобщи БТА.

Министерството на здравеопазването подкрепя законопроекта, каза министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов. Принципна подкрепа на направените предложения изрази и Кристина Лазарова, представител на Министерството на правосъдието. От Министерството на земеделието и храните също изразиха принципна подкрепа, като представителят на ведомството - Димитър Димитров, отбеляза, че трябва да се прецизират текстове, които създават възможност за тълкуване. Министерството на вътрешните работи също подкрепя направените предложения за промени, каза представителят на ведомството Любослав Попов.

Александър Симидчиев от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" посочи, че са започнали с по-меки мерки по отношение на забраната за продажбата и употребата на райски газ, които не са дали ефект. Виждаме, че вървим към инкриминирането и сме твърдо убедени, че трябва да постигнем успех в тази насока, допълни той.