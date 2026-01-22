ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна, САЩ и Русия ще преговарят заедно в петък

50 евро глоба за мастурбиране на пейка във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

2168

64-годишен мъж ще трябва да плати глоба от 50 евро за непристойно поведение на обществено място - мастурбирал на пейка до жилищен блок в в кв. „Трошево" във Варна.

Случаят е от 24 септември миналата година, около 10 часа, а свидетели на оскърбителното му поведение станали майка и дъщеря, които подали сигнал за случващото се на тел. 112.

Районният съд счете, че с поведението си 64-годишният мъж безспорно е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, възприели деянието му, като извършеното има характеристиките на непристойна проява, доколкото е осъществено на публично място и в светлата част от денонощието.

Налице е основание за налагане на административно наказание в минималния размер, предвиден в разпоредбата на Указа за борба с дребното хулиганство - глоба в размер на приблизително 51 евро.

