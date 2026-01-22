ГЕРБ: Решението за присъединяването ни към Съвета за мир не е в противоречие с общия европейски консенсус

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир не е по никакъв начин в противоречие с общия европейски консенсус в момента, коментира пред журналисти в парламента Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС. Тя уточни, че идната седмица правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира присъединяването.

Ще продължим да бъдем част от всички решения, които се вземат по отношение на европейския консенсус, премиерът в оставка Росен Желязков ще бъде тази вечер в Брюксел, където ще участва и на Европейския съвет, посочи още Сачева. По думите ѝ това, което се е случило, не противопоставя интересите на България, нито на ЕС, нито на общите интереси за това да бъде постигнат траен мир. Това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа на това Близкият изток да бъде зона, която да не е източник на конфликти, а да имаме възможност на процесите на решения, които ще се вземат в този регион на света, изтъкна Сачева, цитирана от БТА.

Тя уточни, че решението за присъединяване към Съвета за мир е взето вчера на заседание на Министерския съвет, на подпис. Даден е мандат на премиера в оставка Росен Желязков да се присъедини днес към съвета. Нека да не противопоставяме какви ще бъдат решенията, имаме достатъчно време да убедим всички в НС, че това е едно решение, което е добро за България, настоя Деница Сачева. Според нея важното за страната ни е тя да взема решения, да има своя глас по отношение на въпросите, свързани със сигурността, защото сме държава, която трябва да участва в тези решения, а не само да бъде част от изпълнението им. Ние сме гранична зона по отношение на сигурността, на Близкия изток, на миграцията и като такава продължаваме да изпълняваме най-съвестно и отговорно нашите ангажименти и това по никакъв начин не противоречи на интереса на Европейския съюз, каза зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС.

Присъединяването към Съвета не е обвързано с финансови ангажименти за страната ни, вноските са доброволни, обясни Деница Сачева. Ние не сме влезли в Съвета, за да се стига до ситуации, които да са неблагоприятни за България, точно обратното – присъединили сме се към инициативата, за да сме там, където можем да имаме активно участие, да изразяваме нашата позиция , добави още тя.

За датите и сроковете може би не сте очаквали от нас датата, в която се случват тези събития, нито да променим датата на поканата, мисля, че друг политик се концентрираше толкова много върху датите, ние се концентрираме върху съдържанието, каза също депутатът на въпрос как е взета това решение за присъединяване и то от правителство в оставка.

Няма позиция на ЕС, в която да се казва, че не трябва да се участва в международни формати, свързани с диалог и с това човек да може да изрази позицията на своята държава. Много динамично се променят характеристиките за това какви ще бъдат задачите и целите, в момента, обясни също зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС. Смятам, че България да бъде медиатор, държава-мост, по никакъв начин не е в ущърб на националните ни интереси, подчерта Сачева.

Американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир, предадоха световните агенции. "Този ​​съвет има шанса да бъде един от най-значимите органи, създавани някога“, каза той. Асошиейтед прес и ДПА съобщават, че България е сред страните в Съвета.

"Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп", заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария, съобщиха от пресслужбата на кабинета.