Фелипе VI посети изложението в Мадрид, където Велико Търново е акцент на щанда на България

Кралят на Испания Фелипе VI бе специален гост на най-голямото изложение в Мадрид, където Велико Търново е акцент в туристическия щанд на България. Това съобщи във фесбук страницата си кметът Даниел Панов.

Културно-историческото наследство, архитектурата, природата и големите културни събития и фестивали са част от представянето на Старата столица.

Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов" разкрива потенциала на Велико Търново като целогодишна туристическа дестинация.

Туроператори от Испания и България са изразили интерес към реализирането на групови посещения в страната и Велико Търново.

FITUR 2026 е първият световен форум за годината, който събира на едно място професионалисти от близо 170 държави и широка публика.