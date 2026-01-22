ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна, САЩ и Русия ще преговарят заедно в петък

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22143288 www.24chasa.bg

Калоян Паргов: В историята си БСП е прежиявала много тежки моменти, но е възкръсвала като феникс

2096
Калоян Паргов Снимка: Йордан Симеонов

„Трябва да се замислим дали на БСП ѝ трябва конгрес на разделението, ако не може да е конгрес на обединението. Партията ни има нужда заедно да се изправим пред едно на пръв поглед непреодолимо препятствие." Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов в ефира на БНР.

По неговите думи партията обикновено губи обществена подкрепа от изборни конгреси за смяна на председател. „Ако ще има конгрес, той трябва даде оценка не само на последната една година, а на едни по-дълги процеси. В последните 35 години очевидно БСП не можа да изпълни своята мисия на борба срещу несправедливостта и неравенството. Ние сме синдикална партия, партия на труда. Трябва да стане ясен нашият профил", каза той.

Според Паргов се намираме в нова политическа ситуация след влизането на Румен Радев в партийната политика и Националният съвет трябва наново да обсъди дали трябва партията непременно да проведе конгрес точно сега.

"В своята история партията е преживяла много тежки моменти. Тя е била гонена, забранявана, била е до 300-400 души, но е възкръсвала като феникс от пепелта", посочи Калоян Паргов.

Калоян Паргов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата