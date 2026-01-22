Хванаха още 8 хулигани от злополучното дерби в Пловдив, където бе ранен Даниел Наумов

Наложиха им глоби между 1000 и 2000 лева и забрани да посещават мачове

Още 8 хулигани е установила полицията от злополучното дерби между "Ботев" и "Локомотив" в Пловдив на 1 ноември миналата година, при което бе ранен вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов, а мачът прекратен. Това е станало след усилени оперативни и издирвателни действия, съобщава полицията.

При последвалата незабавна полицейска проверка за хвърлянето на бутилката, уцелила футболиста, бе заподозрян зрител от сектора на домакините, а материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в прокуратурата.

Установените още 8 нарушители са на възраст между 16 и 39 години. При проведената специализирана акция в рамките на вчерашния ден те са били отведени в сградата на Пето РУ и са им съставени актове.

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо изделие на територията на спортното съоръжение единият от мъжете получава глоба от 2000 лева и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 1000 лева са наложени на други шестима, нарушили различни текстове от закона във връзка с покриване на лицето с маска, отправяне на неприлични жестове, подпалване на рекламен артикул. Спрямо непълнолетния 16-годишен тийнейджър, който също е бил разпознат чрез видеонаблюдението докато държи запалена факла на трибуната, предстои да бъдат взети съответните наказателни мерки от Местната комисия по обществен ред и сигурност.

Работата на полицията по случая все още не е приключила – снетите записи от камерите продължават да се анализират с оглед придобиване на категорични данни за съпричастност към хулигански прояви и на други посетители на отминалото дерби.