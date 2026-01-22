На първо четене приеха промени в Закона за гражданското въздухоплаване

Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание прие на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, внесен от Андрей Рунчев и група народни представители на 13 ноември 2025 г. Законопроектът беше подкрепен с 13 гласа „за“, нито един „против“ и с 1 „въздържал се“.

Законопроектът беше представен от народния представител Иван Минев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. По време на представянето беше посочено, че с предложените промени се цели да се създаде ясен и законосъобразен режим за използване на оперативни площадки извън летищата, пише БТА.

Беше отбелязано, че действащата нормативна уредба допуска излитане и кацане основно от летища, което създава практически и правни проблеми за редица дейности, включително полети за издирване и спасяване, спешна медицинска помощ, специализирани операции, селскостопанска авиация и авиация с общо предназначение. По време на заседанието беше изтъкнато, че в редица случаи тези дейности се извършват при реална необходимост, но без изрична правна регламентация, което създава рискове както за пилотите, така и за операторите.

Вносителите посочиха, че липсата на ясен законов режим може да доведе до правни последици при инциденти, тъй като съдебната практика се основава на действащите разпоредби. В този контекст беше подчертано, че предложените изменения имат за цел да осигурят правна сигурност и да намалят риска за участниците в авиационната дейност.

Със законопроекта се предлага въвеждане на определение и регламентация на т.нар. управляеми оперативни площадки, като конкретният режим за тяхното използване - уведомителен, разрешителен или защитен - ще бъде определян от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГВА). По този начин се дава възможност за по-гъвкаво и безопасно прилагане на правилата, съобразено с конкретните условия и видове авиационна дейност.

По време на обсъждането беше посочено още, че законопроектът е съгласуван със заинтересовани институции и организации и цели хармонизиране на българското законодателство с европейските изисквания. Според вносителите промените ще подпомогнат развитието на авиацията с общо и специализирано предназначение, включително дейности, свързани със спасяване на човешки живот и обществено значими операции.