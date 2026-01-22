ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна, САЩ и Русия ще преговарят заедно в петък

Николай Нанков: В политиката, както и във фотографията има едно правило - да уловиш момента

"В политиката, както и във фотографията има едно правило - да уловиш момента". Това написа във фейсбук профила си Николай Нанков от ГЕРБ, като сподели снимка, на която премиерът Росен Желязков поздравява американския президент Доналд Тръмп на церемонията в Давос, където премиерът ни подписа българското участие в Съвета за мира.

"Още по-валидно е то в динамиката на новия свят, който се кове пред очите ни. България не е периферия и историята ще докаже правилността на това решение.
И не, държавата ни няма финансов ангажимент", пише още Нанков.

Posted by Николай Нанков on Thursday 22 January 2026

