Подписаха договор за укрепване на анкерната стена при 210-и км на пътя Ботевград - София

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев подписа договора за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) за укрепване на анкерната стена при 210-и км на път I-1 Ботевград - София. Изпълнението на дейностите, след проведена открита процедура по ЗОП, са възложени на ДЗЗД „УКРЕПВАНЕ БОТЕВГРАД-СОФИЯ", в което участват: „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД и „ГБС ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН" ЕАД.

Предвижда се укрепителните дейности да се изпълняват в участък с дължина приблизително 273 м и височината на откоса между 15 и 30 м. Те включват обследване на засегнатия участък, изработване на технически проект и след това изпълнение на необходимите укрепителни работи, пише АПИ.

Проектът ще бъде изпълнен със средства от републиканския бюджет. Стойността на договора е 9 713 076,29 евро без ДДС (18 997 126 лв. без ДДС). Заложеният срок за изготвяне на техническия проект е 140 календарни дни, а на укрепителните дейности - 330 календарни дни.

Преди близо 40 години – през 1985 г., са извършвани укрепителни дейности на откоса. През юни 2013 г. е регистрирано ново свлачище, което е стабилизирано през 2015 г. Впоследствие са настъпили допълнителни срутвания, които са променили геометрията на пропадналия откос. Това е наложило актуализиране на проекта и изграждане на втора стена, допълнителни насипи, изпълнение на габиони и осигуряване на връзката между двете подпорни стени, който са изградени през 1985 и 2019 г. За трайното укрепване на участъка сега ще бъде направен анализ на извършените дейности и ще бъдат изпълнени допълнителни укрепителни работи.