На 23 януари пътуването с градския транспорт и паркирането в Русе ще бъдат безплатни

Снимка: Община Русе

Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и с цел улесняване на придвижването на гражданите, Община Русе осигурява безплатен достъп до всички линии на масовия градски транспорт на територията на града на 23 януари.

Мярката обхваща всички автобусни линии от градската транспортна мрежа, обслужвани от „Общински транспорт Русе", и има за цел да подпомогне безопасното придвижване на жителите и гостите на Русе при зимни условия, свързани с ниски температури, заледявания и затруднена пътна обстановка.

Общинските паркинги на територията на Русе също ще бъдат безплатни.

Местната администрация апелира гражданите да се възползват от предоставената възможност, да планират пътуванията си с повишено внимание и да спазват указанията на компетентните служби с оглед опазване на личната безопасност.

Снимка: Община Русе

