Мъж вилня в Районното в Стамболийски, ритал мебели и блъснал полицай

Полиция СНИМКА: Архив

Агресивното му поведение наложило униформените да му сложат белезници, но той отново оказал съпротива

Мъж бе глобен по Указа за борба с дребното хулиганство, след като буйства в Районното управление в Стамболийски.

Инцидентът станал около 15:00 часа на 19 януари, когато мъжът се намирал в сградата на местната полиция. Служителите на реда го извикали, за да му разяснят, че по разпореждане на Районния съд в Пловдив следва да му бъде извършена принудителна полицейска регистрация. След като чул това, той започнал да крещи и рита мебелите в стаята.

При опит да напусне помещението мъжът блъснал с ръце един от дежурните инспектори, който от удара залитнал и се подпрял на намиращ се наблизо шкаф. Втори полицейски служител се опитал да го успокои, но без успех. Мъжът крещял, псувал и блъскал, което наложило униформените да му сложат белезници, но дори и тогава той оказал съпротива.

След прекарано едно денонощие в ареста, на следващия ден мъжът бил изправен пред Районния съд в Пловдив. Магистратите приели, че нарушителят е съжалил за действията си, а също така е и многодетен баща с ниски доходи и му наложили глоба в размер на 51,13 евро по УБДХ.

Полиция СНИМКА: Архив

