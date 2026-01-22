ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никола Николов: Страшно нещо е хейтърът, не различава Алиев от Лукашенко

Доналд Тръмп, Илхам Алиев и Росен Желязков на церемонията в Давос.

"Страшно нещо е това хейтърът - хем не различаваш президента на Азербейджан Илхам Алиев от президента на Беларус Александър Лукашенко, хем се правиш на голям разбирач и "плюеш" на едро..."

Този коментар направи във фейсбук Никола Николов, пиар на ГЕРБ. Повод станаха обвиненията към министър-председателя Росен Желязков от политически противници, че е положил подпис под хартата за създаване на Съвета за мир на Доналд Тръмп заедно с диктатора на Беларус Александър Лукашенко. Всъщност на снимките с Доналд Тръмп и Росен Желязков е президентът на Азербайджан Илхам Алиев. А самият Лукашенко не е присъствал на подписването, въпреки че страната му също се присъедини към Съвета за мир.

Доналд Тръмп, Илхам Алиев и Росен Желязков на церемонията в Давос.

Страшно нещо е това хейтърът - хем не различаваш президента на Азербейджан Илхам Алиев от президента на Беларус Александър Лукашенко, хем се правиш на голям разбирач и “плюеш” на едро… #ОбичатСамоДаМразят

Публикувахте от Никола Николов в Четвъртък, 22 януари 2026 г.

