Крум Зарков категоричен: Няма да участвам в проекта на Радев, може да се кандидатирам за лидер на БСП

Н"яма да бъда част от политическия проект на Румен Радев. Аз съм част от друга политическа сила, която в момента е в незавидна политическа роля. Няма да скачам в друг вагон при някоя трудност. Безотговорно е от страна на ръководството на партията да отписват БСП. Нито една партия не може да замени 130-годишно социалистическо движение."

Това обяви категорично Крум Зарков, който бе част от екипа на Радев по време на управлението му като държавен глава и беше негов правен секретар.

Той критикува решението на правителството в оставка да стане част от съвета за мир в Газа.

"Тези хора не разбират, че заради подобни действия бяха свалени от власт. Подобни действия от такъв характер и в такъв мащаб вредят на българската държавност, на политиката и на отношенията ни със САЩ. Докато между ЕС и САЩ има неизяснени неща, ние се хвърляме и подписваме такъв акт, не е редно", коментира Зарков пред БНТ.

"От юридическа страна, премиерът Желязков има право да подпише подобна харта, след това трябва да бъде ратифицирано в НС. От друга страна стои въпросът това дали е редно да се прави от НС, което е изчерпало доверието на гражданите.

Трябва да скъсаме напълно със зависимостите, които превърнаха партията ни в придатък на една мафиотизирана власт. Трябва да си припомним какво ни различава от всички останали партии, а именно социалистическа, коментира той по повод кризата в БСП.

Мога да водя битка за председателското място на БСП, но мога и да помагам на някой достоен. Няма да спра да водя битката. Ако БСП намери пътя си, покаже волята си, извоюва партията си, аз винаги ще бъда част от тях, обяви Крум Зарков.

"Радев може да бъде полезен за държавата, но той няма отношение към БСП. Ако БСП остане в парламента това ще е заради нас, а не заради Радев", подчерта той.