10 минути полицаите гонили грабителите на инкасото, единият прескочил дига на река (Обзор)

Видели ги от навес

10 минути полицаите от Ихтиман са гонили грабителите на инкасо автомобила, преди да ги заловят. Единият дори прескочил дига на река. Това разказаха трима от служителите на МВР, участвали в задържането на обирджиите Явор Проданов и Христо Янашков.

“Сигналът дойде около 14 ч. Подаде го охранител, който успял да се отвърже. Разказа, че са ги обрали двама въоръжени с пистолет и автомат, говорели си на английски”, разказа началникът на районното управление в града Филип Благоев. После гардът и колегата му обяснили, че спирайки инкасо автомобила, единият отишъл до каса в дъното на гарата, за да вземе оборота. Другият го чакал в колата със запален двигател. На връщане гардът бил заплашен с пистолет, насочен към главата му.

Охранителят разпознал марката - “Глок”. По това време вторият грабител заплашил шофьора с автомат. Накарал го да отвори помещението с парите, а след това двамата ги взели. Гардовете били заключени в товарния отсек на автомобила. Мъжете били с каски, маскирани като строителни работници.

Преди да си спомни подробностите обаче, единият охранител все пак посочил маршрут на оттегляне и казал, че бягат пеша. Полицаите се ориентирали, че бандитите може да са тръгнали в две посоки - към село Стамболово или към Черешово. Всички от районното били мобилизирани, разделили се на екипи. От надлез, висок около 15 метра, криминалисти видели двама тичащи към Стамболово мъже.

“Започнахме да стесняваме кръга. Стигнахме на разстояние, на което да ни чуват. Разпоредихме им да спрат, но те не се подчиниха”, разказа шефът на група Криминална полиция в районното Петър Георгиев.

При преследването полицаите следели и дали бандитите няма да използват оръжие.

“Когато пристигнах на около 100–150 метра и започнахме да се доближаваме, наблюдавах дали някой от тях държи пистолет или автомат”, описа ситуацията Стефан Зашев. Той настигнал единия, който, вече обграден, решил да се предаде. Мъжът седнал с вдигнати във въздуха ръце, нямал оръжие в себе си. “Другият обаче продължи да бяга, прескочи дигата на реката и там други колеги го хванаха”, обясни Зашев. И той бил без оръжие.

Гонката продължила около 10 минути през труден терен. След нея полицаите имали още много работа - липсвали парите и оръжието. Един от задържаните казал, че ги изхвърлили в полето по време на бягството. На следващия ден полицаите открили три пистолета и автомат. Проверява се дали оръжията са истински.

Парите също били открити - 235 хиляди евро. В дере криминалисти намерили и светлоотражателни жилетки, с които са имитирали, че са строителни работници, както и две каски. В Стамболово е намерена колата на бандитите. Дошли с нея около 12 ч на обяд и изминали 5 км до гарата в Ихтиман пеша.

След това се скрили в изоставена сграда и чакали инкасо автомобила да се появи. Не е ясно защо са решили да паркират колата си толкова далеч. За нея се знае, че не е крадена и е било възможно автомобилът да ги издаде, дори с него да успеят да избягат.

Полицаите разбрали, че единият грабител - Явор Проданов, работи във фирмата, стопанисваща инкасо автомобила. Той и Христо Янашков са обвинени за грабежа, а съдът ги остави за постоянно в ареста.