Подкрепихме предложението за доживотната забрана руски бойци, били се в Украйна, да влизат в ЕС

България е подкрепила предложението на Естония за доживотна забрана руски бойци, участвали във войната в Украйна, да влизат на територията на ЕС. Това съобщава министърът на вътрешните работи Даниел Митов във Фейсбук публикация.

Това е станало по време на неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи" в Никозия – първото в рамките на кипърското председателство на Съвета на ЕС.

В съобщението се посочва, че предложението идва поради потенциалната заплаха от вливането им в организираната престъпност и рисковете за вътрешната сигурност на Съюза.

"В изказването си подчертах, че устойчивите подходи към връщането на граждани на трети страни и реинтеграцията им са съществена част от усилията на ЕС за изграждане на ефективна, балансирана и дългосрочна миграционна политика. Партньорствата и засиленият диалог с трети страни на произход и транзит са ключови, както и прилагането на иновативни решения и ролята на международни организации като ВКБООН, Международната организация по миграция и Международния център за развитие на миграционните политики", пише Митов.

"От българска страна изразих позицията, че реинтеграцията трябва да е неразделна част от процеса на връщане и да се реализира чрез програми, които съчетават предварителна оценка на профила и потребностите на лицето с конкретни мерки след завръщането – финансова подкрепа, професионално обучение, съдействие за заетост и други. От значение са и стратегическото финансиране, както и адекватната система за наблюдение на използването на подкрепата, за да се предотвратят злоупотреби", пише вътрешният министър.

В рамките на дискусиите е била разгледана и темата за подобряване ефективността на връщанията към Сирия и Афганистан, като Митов посочва, че е подчертал необходимостта от координиран подход за намиране на устойчиво решение в дългосрочен план.

"Министрите обсъдиха и гарантирането на сигурността на Шенген. България последователно отстоява позицията, че ефективното прилагане на компенсаторни мерки следва да се разглежда като алтернатива на възстановяването на контрола по вътрешните граници и да бъде основният механизъм за това", завършва публикацията си Даниел Митов.