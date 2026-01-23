Сандвич и топъл чай спасяват в студа 120 всеки ден, но част от бездомните отказват подслон

Столичната община раздава безплатен обяд пред храма "Св. Параскева"

От началото на зимата 26-има са отказали настаняване или друга подкрепа, но няма върнат желаещ заради липса на места

Правят профили на безпризорните: здравословни проблеми, зависимости, поддържат ли социални контакти

“Благодарение на тази храна оцелявам!”

Така мъж, наредил се за безплатен обяд пред храм “Св. мчца Параскева” в София, обяснява какво за него са няколко сандвича, топъл чай. Най-вече се радва, че така си говори с хора - тези, които раздават храната и братята му по съдба, които чакат да я получат.

Неохотно, но за първи път му се случва да говори с журналисти и да разкаже историята си пред репортер на “24 часа”. Не споделя детайли - на 70 години е и оцелява с пенсията си, която е минимална. Варненец, но отказва да си каже името. Споделя, че е учил в Техническия университет край морето и

дълги години е работил като спасител на плажа

Стигнал е до София и установил, че тук грижата за бедните е по-добра, отколкото в родната Варна, защото има повече места за безплатна храна и помощ, градският транспорт е по-добре организиран и достъпен за хора със скромни доходи. Около Коледа е

получил яке, плетени ръкавици и спален чувал -

помощ, която му прави студените нощи поносими.

Обяд взема и от други места в столицата - зад Съдебната палата, пред хотел “Рила” и на паркинга на Централна гара. 70-годишният варненец, който отказа да се представи, с охота разказа как безплатният обяд му помага. СНИМКА: Йордан Симеонов

“Навсякъде храната е различна,

понякога има и десерти или плодове”,

доволен е възрастният господин. Като него са десетките, които се събират всеки делничен ден пред храма “Св. Параскева”. Там Столичната община раздава сандвич и топла напитка от понеделник до петък на около 120 души.

Инициативата се провежда за трета поредна година и ще продължи до края на март, обяснява зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева. Храната идва в 12 часа, но въпреки минусовите температури хората пристигат пред храма половин час по-рано. Напрежение няма, събралите се са възрастни, които търпеливо чакат реда си.

Не всички, които идват за храна, са бездомни

Някои са социално слаби или хора с психични увреждания. В по-топлите дни има по-голям наплив.

Възрастен мъж от опашката е откровен - не иска да работи, след като може да получава храна така. Повечето обаче са мълчаливи и видът им подсказва, че топлият обяд е важен за оцеляването им през мразовитите месеци.

Понякога на опашката се нареждат такива, които вземат храна и за близки, защото не могат да дойдат сами.

Колкото повече хора научават, толкова повече идват, разказват тези, които раздават храната. Споделят, че им е най-трудно, когато на опашката са повече и порциите не стигат за всички.

“Тогава

трябва да решиш кой има по-голяма нужда”,

обясняват жените.

Затова от 19 януари е въведен ред с талони - с приоритет за хора без дом, а след тях социално слаби, за да се пранят първо до най-уязвимите.

Безплатният обяд е само част от по-широката подкрепа на общината за бездомните. От октомври 2025 г. 82 от тях са приети в трите общински центъра за временно настаняване, където има общо 510 места. Нито един човек не е върнат заради липса на места, подчерта Бачева. Опашката е дълга, но лицата са познати. Някои от чакащите са приятели. СНИМКА: Йордан Симеонов

Освен подслон

хората получават и административна и социална подкрепа -

съдействие да си извадят лични документи, регистрация в бюрата по труда, помощ за намиране на работа и лечение. (За първите, настанени в центровете, започнали работа - виж по-долу в текста.)

Зам.-кметът призовава столичани да подават сигнали за бездомни на телефонните линии на общината, включително на дежурния денонощен тел. 0889 301 054, на общинското направление по социални дейности, както и на спешния тел. 112.

Всеки сигнал се проверява незабавно, тъй като дори една нощ навън през зимата може да бъде риск за здравето и живота, подчертава зам.-кметът.

Често столичани се ядосват, че са подали сигнал за зъзнещ бездомен, а на другия ден отново го виждат сгушен на улицата.

Общината обаче

не може да накара насила тези хора да се настанят в кризисните центрове,

става само с изрично желание на човека. Тази зима вече 26-има бездомни, отказали настаняване или друга подкрепа. В тези случаи се водят разговори и се търси последващ контакт.

През октомври 2025-а тръгна преброяване на хора, които живеят на улицата в София, което бе част от проекта “Европейско преброяване на бездомността”. В него участват 35 града, като у нас си партнират БАН и Столичната община.

Най-много бездомни има в центъра на столицата, обяви доц. Стоянка Черкезова от Института за изследване на населението и човека при БАН.

В екипите, които са обикаляли, са се включили 53-ма доброволци от “Социално подпомагане” и неправителствени организации, като на терен с тях са били и психолози, за да им помагат при разговорите. При разговорите получавали и пакети от БЧК с якета, обувки, чорапи, кафе, шоколад и тоалетни принадлежности. Пред храм “Св. Параскева” в София всеки ден раздават сандвичи и топъл чай. СНИМКА: Йордан Симеонов

6 са категориите бездомни,

обясняват учените от БАН и социалните екипи на общината. Най-видими за останалите са хората, които живеят на улицата, в гаражи, в мобилни домове, коли и каравани. На второ място са живеещите в кризисни центрове, а на трето - хората в центрове за временно настаняване. Тези 3 категории са включени в проучването. При останалите - живеещи при приятели, в изоставени къщи и по институции, бездомността е скрита и е много трудно да бъдат преброени с точност.

Предварителните данни показват, че бездомността в София е значително по-ниска в сравнение с редица големи европейски столици, посочва Бачева. Окончателните ще бъдат обявени, когато данните се обобщят и дигитализират, което скоро предстои.

По време на проучването станало ясно, че голяма част от останалите на улицата

са били в центрове за деца с проблемно поведение

Общината цели да се направят профили: кой какви здравословни проблеми има, страда ли от зависимости, дали и какви социални връзки поддържа. На тази база ще се разработват политики за адекватна грижа - “такава, от каквато наистина имат нужда, а не да работим на парче”, обясни зам.-кметицата при старта на проекта.

Надежда Бачева в храма “Св. Параскева”. СНИМКА: "24 часа"

5-има, минали през центровете, вече имат работа с подкрепа от общината, единият - в градския транспорт

Само от началото на тази зима петима от хората, минали през общинските центрове за настаняване, вече могат да се грижат сами за себе си.

“Те започнаха работа с подкрепата на Столичната община. Един от тях е назначен в градския транспорт, друг работи в складова база на куриерска фирма, трети е сервитьор, четвърти е охранител. А друга жена си подготвя документи за започване на работа като санитар в един от общинските домове за възрастни хора”, съобщи зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева.