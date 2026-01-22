"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в неформално заседание на Европейския съвет в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Срещата ще се проведе днес, става ясно от прессъобщението.

По време на срещата държавните и правителствените ръководители ще обсъдят последните развития в трансатлантическите отношения, както и ще координират по-нататъшните си действия.

Това е извънредно заседание с фокус около настояването на САЩ да получат Гренландия. По-рано днес премиерът Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мира, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това стана на официалната церемония на икономическия форум в Давос.

В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството е взело решение България да се присъедини към страните-учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Официалната покана до България бе изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста си. В сряда пък от президентството съобщиха, че Радев е отказал на Тръмп българското участие докато не се проведат избори и няма редовен президент и редовен кабинет.