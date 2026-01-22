БСП пропука коалицията на скенерите, изборите може по старите правила (Обзор)

Социалисти гласуваха "по съвест", кворумът провали кодекса

ГЕРБ се връща на позицията, че е най-добре машини плюс хартия и да не се експериментира с избирателните списъци

“Гласуване по съвест” за промените в Изборния кодекс разцепи групата на БСП, а с това и мнозинството за въвеждане на сканиращи машини за бюлетините още напролет и останалите промени в изборните правила. Те бяха подготвени за второ гласуване след 13-часово заседание на правната комисия, приключило след 4 ч призори в сряда.

До момента ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН заставаха зад бързите промени и така очертаваха мнозинство от 130 гласа за окончателното им приемане в пленарната зала. Но още на старта на деня БСП се раздели на две, когато се решаваше Изборният кодекс да влезе в програмата - 8 от 15-имата присъстващи соцдепутати гласуваха заедно с опозицията срещу точката. Явор Божанков седна в шефското кресло, пусна звуковия сигнал за привикване на депутатите и се престори, че бие звънеца. Квестор веднага се спусна и го помоли да слезе от трибуната. Снимка Николай Литов

Същите 8 депутати от БСП малко по-късно помогнаха кворумът да се провали и заседанието да се прекрати - заедно с опозицията не се регистрираха. Други 3-ма техни колеги пък не бяха на работа. Впрочем и лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски не дойдоха в четвъртък.

Бързите промени браниха 4-ма от тясното соцръководство

начело с Драгомир Стойнев и Кирил Добрев.

Имаме решение всеки да гласува по съвест за Изборния кодекс, коментира бившата председателка на НС Наталия Киселова. И добави, че начинът, по който се правят промените - 2 месеца преди изборите, е неправилен. В правната комисия БСП предложи скенерите да се запишат сега, но да се отложат за 2027 г. Тогава щяхме да говорим по друг начин, обясни Киселова. Тя разкритува и приетото предложение на ИТН избирателните списъци да се правят с данните на НСИ от националното преброяване през 2021 г. “Нови списъци + нови машини: двойно утежняване на избирателите”, заключи юристката.

И шефът на НСИ, и експертите от ГРАО предупредиха, че подобна идея минава през промени на правомощията им по няколко закона, а и списъците ще са много неточни - има починали оттогава, миграционни процеси, както и нови български граждани с право на глас.

Неофициално всичко това вече дразни и Бойко Борисов, и ГЕРБ и е вероятно в петък отново промените да не стигнат до гласуване. В тях именно по предложение на ГЕРБ бе записано, че ако до месец Министерският съвет не подсигури новите машини, правилата остават постарому - вот с хартия и на наличните сега устройства.

Внедряването на технологията изисква време,

подчерта председателката на НС Рая Назарян преди дни пред БНР.

Опозицията се закани да продължи да блокира кворума, като лидерите на ПП-ДБ обявиха “битка за България” и вариант за нови протести.

Ако кодексът все пак бъде гласуван, Илияна Йотова да му наложи вето веднага щом стане президент, призова пък Костадин Костадинов.

Кой какво иска: 45 бързат за нови машини, 86 готови да ги отложат, останалите - контра

Мнозинството, което досега бе зад правителството в оставка, прокара в 4 ч през нощта срещу сряда промените в Изборния кодекс. Големият скандал в правната комисия бе по новите сканиращи устройства.

Най-яростно за въвеждането им още напролет са първите, които го поискаха - “ДПС - Ново начало”. Също толкова категорично го защитават и от ИТН. Това прави общо 45 гласа.

ГЕРБ обаче (66 гласа) дадоха заявка, че са готови да ги отложат и предсрочните избори да са по старите правила. А БСП (19) е на позицията, че промени в 12 без 5 не се правят и подкрепя скенерите “броячки” под условие - след януари 2027 г.

Опозицията - 102 гласа общо, е твърдо против.

Ето кой за какво се бори към момента:

ГЕРБ

“ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия, така че, каквото и да решат, за нас е все едно”, каза през декември лидерът им Бойко Борисов. Формацията вече в няколко парламента е категорично против машинния вот, но са склонни да приемат сканиращи устройства за преброяването.

ПП-ДБ са за 100% машинен вот, без промяна на технологията, но досегашните машини отново да вадят и резултат в края на изборния ден, а не да са само принтери. Да се преброят обаче контролно разписките във всички секции. Хартията остава в тези с под 300 избиратели.

Само преди година “Промяната” имаше идея за нови “оптични устройства” за вота. Но вкарването им на инат сега - без никой да ги е виждал, ги обърна.

“Възраждане” Категорично против новата техника, за 100% машинен вот с контролно преброяване на всички разписки. А гласуване на хартия да има само в секции с под 100 избиратели.

По идея на “Възраждане” секции зад граница ще бъдат ограничени до 20 в страните извън ЕС.

ДПС-НН първи извадиха идеята за плеброителна техника още преди 10 г., откогато опитват да я прокарат. Според тях нови машини може да дойдат от американска фирма. ДПС вече са против машинното гласуване, а реално сканиращите устройства подсигуряват хартиената бюлетина.

БСП подпомогна въвеждането на машините, но после социалистите установиха, че електоратът им се бои от тях, и пожелаха хартията да остане като право на избор. Представителката им в правната комисия Мая Димитрова опита да прокара отлагане на скенерите, но в групата е най-видимият разнобой по измененията (виж текста горе).

ИТН защитава с патос скенерите, като настоява да бъдат взети още сега под наем. Дори вече проучили 6 възможни фирми доставчици, а шефът на ПГ Тошко Йорданов обяснява вещо как ще се пъхат бюлетините в устройството. По тяхна идея е изготвянето на избирателните списъци да стане по данните на НСИ от националното преброяване през 2021 г. въпреки възраженията на експертите.

АПС са сред радетелите за 100% машинен вот, което декларираха и преди месец пред президента. Преди години част от същите депутати, тогава в единната група на ДПС, не подкрепяха въвеждането на устройствата.

МЕЧ също иска 100% машинен вот, лидерът Радостин Василев яростно атакува всички, които опитват да го заменят с хартиен.

“Величие” е сред застъпниците на гласуване изцяло с наличните машини, като задължително разписките се преброят паралелно.