БСП пропука коалицията на скенерите, изборите може по старите правила (Обзор)

- Социалисти гласуваха "по съвест", кворумът провали кодекса
- ГЕРБ се връща на позицията, че е най-добре машини плюс хартия и да не се експериментира с избирателните списъци
“Гласуване по съвест” за промените в Изборния кодекс разцепи групата на БСП, а с това и мнозинството за въвеждане на сканиращи машини за бюлетините още напролет и останалите промени в изборните правила. Те бяха подготвени за второ гласуване след 13-часово заседание на правната комисия, приключило след 4 ч призори в сряда.
До момента ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН заставаха зад бързите промени и така очертаваха мнозинство от 130 гласа за окончателното им приемане в пленарната зала. Но още на старта на деня БСП се раздели на две, когато се решаваше Изборният кодекс да влезе в програмата - 8 от 15-имата присъстващи соцдепутати гласуваха заедно с опозицията срещу точката.
Същите 8 депутати от БСП малко по-късно помогнаха кворумът да се провали и заседанието да се прекрати - заедно с опозицията не се регистрираха. Други 3-ма техни колеги пък не бяха на работа. Впрочем и лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски не дойдоха в четвъртък.
Бързите промени браниха 4-ма от тясното соцръководство
начело с Драгомир Стойнев и Кирил Добрев.
Имаме решение всеки да гласува по съвест за Изборния кодекс, коментира бившата председателка на НС Наталия Киселова. И добави, че начинът, по който се правят промените - 2 месеца преди изборите, е неправилен. В правната комисия БСП предложи скенерите да се запишат сега, но да се отложат за 2027 г. Тогава щяхме да говорим по друг начин, обясни Киселова. Тя разкритува и приетото предложение на ИТН избирателните списъци да се правят с данните на НСИ от националното преброяване през 2021 г. “Нови списъци + нови машини: двойно утежняване на избирателите”, заключи юристката.
И шефът на НСИ, и експертите от ГРАО предупредиха, че подобна идея минава през промени на правомощията им по няколко закона, а и списъците ще са много неточни - има починали оттогава, миграционни процеси, както и нови български граждани с право на глас.
Неофициално всичко това вече дразни и Бойко Борисов, и ГЕРБ и е вероятно в петък отново промените да не стигнат до гласуване. В тях именно по предложение на ГЕРБ бе записано, че ако до месец Министерският съвет не подсигури новите машини, правилата остават постарому - вот с хартия и на наличните сега устройства.
Внедряването на технологията изисква време,
подчерта председателката на НС Рая Назарян преди дни пред БНР.
Опозицията се закани да продължи да блокира кворума, като лидерите на ПП-ДБ обявиха “битка за България” и вариант за нови протести.
Ако кодексът все пак бъде гласуван, Илияна Йотова да му наложи вето веднага щом стане президент, призова пък Костадин Костадинов.
Кой какво иска: 45 бързат за нови машини, 86 готови да ги отложат, останалите - контра
Мнозинството, което досега бе зад правителството в оставка, прокара в 4 ч през нощта срещу сряда промените в Изборния кодекс. Големият скандал в правната комисия бе по новите сканиращи устройства.
Най-яростно за въвеждането им още напролет са първите, които го поискаха - “ДПС - Ново начало”. Също толкова категорично го защитават и от ИТН. Това прави общо 45 гласа.
ГЕРБ обаче (66 гласа) дадоха заявка, че са готови да ги отложат и предсрочните избори да са по старите правила. А БСП (19) е на позицията, че промени в 12 без 5 не се правят и подкрепя скенерите “броячки” под условие - след януари 2027 г.
Опозицията - 102 гласа общо, е твърдо против.
Ето кой за какво се бори към момента:
ГЕРБ
“ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия, така че, каквото и да решат, за нас е все едно”, каза през декември лидерът им Бойко Борисов. Формацията вече в няколко парламента е категорично против машинния вот, но са склонни да приемат сканиращи устройства за преброяването.
ПП-ДБ са за 100% машинен вот, без промяна на технологията, но досегашните машини отново да вадят и резултат в края на изборния ден, а не да са само принтери. Да се преброят обаче контролно разписките във всички секции. Хартията остава в тези с под 300 избиратели.
Само преди година “Промяната” имаше идея за нови “оптични устройства” за вота. Но вкарването им на инат сега - без никой да ги е виждал, ги обърна.
“Възраждане” Категорично против новата техника, за 100% машинен вот с контролно преброяване на всички разписки. А гласуване на хартия да има само в секции с под 100 избиратели.
По идея на “Възраждане” секции зад граница ще бъдат ограничени до 20 в страните извън ЕС.
ДПС-НН първи извадиха идеята за плеброителна техника още преди 10 г., откогато опитват да я прокарат. Според тях нови машини може да дойдат от американска фирма. ДПС вече са против машинното гласуване, а реално сканиращите устройства подсигуряват хартиената бюлетина.
БСП подпомогна въвеждането на машините, но после социалистите установиха, че електоратът им се бои от тях, и пожелаха хартията да остане като право на избор. Представителката им в правната комисия Мая Димитрова опита да прокара отлагане на скенерите, но в групата е най-видимият разнобой по измененията (виж текста горе).
ИТН защитава с патос скенерите, като настоява да бъдат взети още сега под наем. Дори вече проучили 6 възможни фирми доставчици, а шефът на ПГ Тошко Йорданов обяснява вещо как ще се пъхат бюлетините в устройството. По тяхна идея е изготвянето на избирателните списъци да стане по данните на НСИ от националното преброяване през 2021 г. въпреки възраженията на експертите.
АПС са сред радетелите за 100% машинен вот, което декларираха и преди месец пред президента. Преди години част от същите депутати, тогава в единната група на ДПС, не подкрепяха въвеждането на устройствата.
МЕЧ също иска 100% машинен вот, лидерът Радостин Василев яростно атакува всички, които опитват да го заменят с хартиен.
“Величие” е сред застъпниците на гласуване изцяло с наличните машини, като задължително разписките се преброят паралелно.