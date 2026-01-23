Илияна Йотова президент от 16 ч следобед, няма да полага клетва

Илияна Йотова ще е президент от 16 ч следобед в петък, когато ще изпрати Румен Радев през парадния вход на “Дондуков” 2.

По-рано през деня Конституционният съд ще заседава по делото за оставката на Радев, докладчик е шефката му Павлина Панова. Щом КС обяви прекратяване на правомощията му, Йотова веднага встъпва, без клетва.

Тя вече е положила такава пред НС като вицепрезидент в началото на втория си мандат с Радев, с автоматичното поемане на поста се осигурява непрекъсваемост на мандата. Което няма как да се случи, ако се чака заседание на парламента, за да се закълне. А и сега обстановката там е напрегната заради промените в Изборния кодекс и не е ясно ще има ли кворум.

Радев пусна в четвъртък прощален пост във фейсбук със снимки от последната си година на поста и написа: “Готови сме, можем и ще успеем!” Това са думите от новогодишната му реч, както и финалният призив от изявлението му в понеделник. Очаква се на излизане от сградата да го посрещнат привърженици, които се организираха във фейсбук да пътуват до София.