Движението при кюстендилското село Цървеняно е в една лента заради запалила се кола

Движението по път I-6 Цървеняно - Радомир, на 3 км от с. Цървеняно в община Кюстендил, временно се осъществява в една лента, двупосочно поради горящ автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Инцидентът е станал малко след 17:00 часа, поради техническа причина, възникнала в лек автомобил "Тойота" хибрид, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали, съобщиха още от полицията. Екип на пожарната е изгасил автомобила, а пътят е обезопасен от Областното пътно управление.