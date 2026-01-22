Ива Митева: Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия

„Виждам опорочаване на вота, безсилие и манипулации. Когато въвеждаш нова технология, трябва да направиш най-малкото едно сравнително проучване. Сканиращи устройства няма никъде в Европа, като изключим Русия", каза пред bTV Ива Митева, доктор по конституционно право.

„Честите, необмислени, небалансирани изменения на изборното законодателство доказват само едно нещо – хаос, нестабилност, обърканост и липса на стратегическа мисъл на управляващата класа, бранеща статуквото. Точно това наблюдаваме в момента", на мнение е Митева.

Според нея поведението на ИТН и БСП не е нищо по-различно от това на сглобката, която промени Конституцията, и на политическите сили, които променяха изборния закон преди 2020 г.

Ива Митева даде пример с битката между Ал Гор и Буш, където е гласувано със сканиращи устройства и там е имало над 29 000 недействителни бюлетини, които са подпечатани неправилно.

„Така че да въвеждаш при вече почти започнал активен изборен период сканиращи устройства е ужасно", смята Ива Митева.

Според нея явно целта е "да ударят" турския вот.

По отношение на Румен Радев Митева е на мнение, че е привилегия и отговорност единствено на него да подбере партиите и хората, с които иска да работи.

На въпрос дали тя ще бъде част от политическия проект на Радев, тя каза, че не може да отговори на този въпрос и не е разговаряла с него.

Според Ива Митева обаче Румен Радев няма да направи партия, защото няма време. Предположи, че ще направи коалиция, в която ще влязат най-малко две партии.

„Аз смятам, че трябва да влязат поне три, защото в последния момент някоя може да бъде отказана. Важно е как той ще подбере тези партии, на които да има доверие, както и те да имат доверие в него и да не се пречупят", смята Ива Митева.

"Редно беше, след като правят такива бързи среднощни заседания, да съберат Министерския съвет и да поискат и мнението на Народното събрание. За съжаление, това не се случи. Оттук нататък всеки български избирател трябва да направи своя извод", обясни Митева.

„Това не го виждаме за първи път. По време на управлението на това правителство видяхме, че много важни теми се взимаха на подпис, на неприсъствени заседания. Бюджетът беше оттеглен на неприсъствено заседание", припомни Ива Митева, за която това поведение не е изненада.