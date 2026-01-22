Младежът, дал фентанил на 18-годишна, която почина в Пловдив, пробва да излезе от ареста

21-годишният бил наказван административно за притежание на дрога като непълнолетен

Обвиненият за смъртта на 18-годишно момиче в Пловдив Михаил Максимов направи неуспешен опит да излезе от ареста. Апелативният съд отхвърли жалбата му като неоснователна и посочи, че са налице достатъчно доказателства за съпричастност към деянието, в което е обвинен. Съставът добави, че 21-годишният е бил наказван административно за притежание на дрога като непълнолетен, а доводите за младата му възраст, това че учи и че се е обадил на телефон 112 не са нови и са били изтъкнати още при първоначалното постановяване на мярката. Решението на Апелативният съд е окончателно.

Тялото на 18-годишното момиче беше открито на 23 август м.г. в района зад стадион "Христо Ботев". В последствие стана ясно, че е починало след употреба на фентанил. Максимов беше задържан, а в последствие и обвинен в това, че дал на тийнейджърката наркотика, довел до фаталния ѝ край. За това престъпление законът предвижда от 15 до 20 г. затвор и солена глоба между 100 и 300 хиляди лева. В хода на разследването беше съобщено, че той сигнализирал на 112 не от своя телефон и първоначално казал, че се натъкнал на трупа, докато се разхождал.