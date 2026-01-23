ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2 години чака ремонт детска градина в "Люлин"

Зам.-кметът на "Люлин" Гочев

40 деца от "Люлин" се разкарват из цяла София, защото детската градина "Незабравка" е негодна за ползване. Ремонтът се чакал вече 2 години, твърдят родители пред Нова тв.

Според зам.-кмета на района Гочев проблемът бил, че градината е строена през 80-те години и тръбите са от каменин. Вече било направено обстледване на основите на сградата.

Проблеми има в още три детски градини, обясни Гочев. В основите се събирала вода. Според него трябва да се направят нови. 

В момента тече обществената поръчка за ремонта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

