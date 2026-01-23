Нов инцидент в дискотека в Троян

Кристиян Костов твърди, че е бил бит в дискотека в Троян. Това се случва около 4 часа сутринта в събота, обясни той пред Нова тв. Той бил атакуван от посетител, след което се върнал обрано, защото като избягал, си оставил якето и документите.

Тогава той поискал да се види със собственика Вальо, който го закопчал и започнал да го рита. Тогава викнал брат си Мартин. Всичко станало пред приятелката му. След това го арестували от полицията.

Според собствениците той прави проблеми почти всеки път, когато е идвал в заведението. Заплашил собственика, ругал го и го нападнал. Викат охранителите, за да го изведат. Предадени са записите на полицията.

МВР прави проверка по случая.

Миналата година в същата дискотека имаше побой над три лица.