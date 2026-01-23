Атанас Пеканов: Пътят на Андрей Гюров беше миниран с измислена история

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"За мен Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в домовата книга, но пътят му беше миниран с една абсолютно измислена история", това каза икономистът и бивш вицепремиер Атанас Пеканов в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му изминалата седмица е била историческа за България.

"Много смело и историческо решение на президента Румен Радев", каза Пеканов.

Той уточни, че към момента не може да се занимава с политика.

"Краткосрочно професионалните ми ангажименти не позволяват да се занимавам с политика, но аз подкрепям това, което се случва. Имаме нужда от реформи, чухме го от площада. Винаги ще съм на линия да помагам на България", обясни бившият вицепремиер.

Според него ще е много трудно България да вземе останалите пари по плана за възстановяване и устойчивост.

"Тръгващият си кабинет не форсира реформите и ще останат за някой следващ", каза Пеканов.

Относно участието на страната ни в Съвета за мир бившият вицепремиер каза, че инициативата на Тръмп изглежда като алтернатива на такива, които вече съществуват.

"Другите европейски страни казаха, че ще си помислят, но България явно няма нужда да мисли. Без да питаме никой, влизаме в една група страни", обясни той.

По думите му има много държави, които се разбират с администрацията на Тръмп, но не са се присъединили веднага към Съвета за мир.