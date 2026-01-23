Доц. Борислав Цеков: Йотова трябва да положи клетва - има и морална тежест

Илияна Йотова е шестият български президент.

Процесуалната икономия да няма клетва трябва да се преосмисли, иначе ще бъде обект на научна критика. Клетва трябва да има. Длъжностите са различни. Г-жа Йотова е положила клетва като вицепрезидент, но не и като президент. Това е акт за поемане на отговорност пред нацията. Клетвата има и своята морална тежест. Това коментира пред bTV преподавателят по коституционно право доц. Борислав Цеков.

Той не очаква изненади от заседанието на Конституционния съд, който днес ще разглежда оставката на президента Румен Радев. Органът трябва да установи, че не е станало под заплаха или принуда. Конституционният съд ще прекрати пълномощията на държавния глава, обясни доц . Борислав Цеков.

Един президент в оставка не би следвало да си позволява да взема еднолично и на тъмно решения по въпроса с поканата на "Съвета на мира". Това е покана към държавата, а не лична. Решил е предизборно.