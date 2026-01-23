Иван Демерджиев: Румен Радев ще спечели изборите, аз съм до него, може да съм отново министър

Доста години съм до президента Радев в опитите да се разгради разградената държава и ще бъда отново до него, заяви бившия вътрешен министър Иван Демерджиев по Нова телевизия. Той бе и правосъден в служебни правителства, които Радев еднолично назначаваше преди промените на конституцията.

Сарафов е изведен от функцията на главен прокурор от закона. И отдавна трябваше да е напуснал кабинета си. И прокуратурата трябва да вземе решение по този казус. Той ще бъде изведен от Констутиционния съд.

Проектът на Румен Радев ще спечели изборите. Има огромна енергия за това. Не виждам ГЕРБ и ДПС-НН за съюзници. Изявленията на Борисов си противоречат. Той би приел веднага поканата, ако отново трябва да стане вътрешен министър.

Поканата за включване в Съвета за мир бе отправена лично до президента Румен Радев, заяви бившия вътрешен министър Иван Демерджиев по Нова телевизия. Отправена е до действащия президент. Не е нормално двама в оставка да представят България на този форум, който взема дългосрочни решения, допълни той. Правителството прави поклони навсякъде, за да се извадят двама човека от "Магнитски", твърди той.

Според Демерджиев, ако Радев не е подал оставка, е трябвало да отиде в Давос, но дали ще подпише е негова работа.