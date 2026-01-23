Манол Генов открива площадка за биоотпадъци в Равадиново

В созополското село Равадиново министърът на околната среда и водите Манол Генов ще открие площадка за предварително третиране на неопасни битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци. Проектът е със стратегическо значение за региона като инвестицията е на стойнойност 12 млн.лв. Средствата са осигурени от община Созопол.

Новата площадка със сгради за предварително третиране на неопасни смесени отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци е с площ от 17 дка. Тя включва инсталация за предварително третиране на отпадъци и инсталация за компостиране на биоотпадъци, пише БНР.

Технологичният процес съчетава машинна и ръчна обработка, с възможност за отделяне на рециклируеми материали и значително намаляване на количествата отпадъци, предназначени за депониране. Основната цел на проекта, реализиран от Община Созопол, е да ограничи до минимум количеството на битовите отпадъци, които да се депонират в регионалното депо край Бургас. Това ще гарантира чистотата и комфорта на гражданите и туристите в черноморската община.