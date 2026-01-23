ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Станка Златева за скандала на първенството в Сливе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22145847 www.24chasa.bg

Александър Андреев: Гадаем какво представляват скенерите за гласуване

956
Александър Андреев, бивш председател на ЦИК Снимка: Нова тв

Липсата на диалог е най-големият проблем. В момента подписът на министъра на електронното управление решава дали машината е технически годна или не, това трябва да се прави от независим орган. Нещата не са толкова черно-бели, но фактът, че няма разговор по тази тема, е проблем. Това коментира по bTV политологът Даниел Стефанов.

"Всички си задават въпроса какво представлява скенерът. Обсъждаме промени, без да знаем технологията, която искат да се въведе. Те са използваеми, иначе няма как да ги доставим. Гадаем какво точно представляват тези машини", каза и бившият председател на ЦИК Александър Андреев. 

Това е разпространена технология, наблюдавал съм в Ирак, във Филипините миналата година, в САЩ, обясни Даниел Стефанов. Според него трябва да се внимава да не се потъпче тайната на вота. Абсурд е да се говори, че вотът няма да бъде честен, а трябва да се повиши избирателната активност.

Александър Андреев, бивш председател на ЦИК
Политологът и изборен експерт Даниел Стефанов СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ
Александър Андреев, бивш председател на ЦИК
Политологът и изборен експерт Даниел Стефанов СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ
Александър Андреев, бивш председател на ЦИК
Политологът и изборен експерт Даниел Стефанов СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание