Александър Андреев: Гадаем какво представляват скенерите за гласуване

Липсата на диалог е най-големият проблем. В момента подписът на министъра на електронното управление решава дали машината е технически годна или не, това трябва да се прави от независим орган. Нещата не са толкова черно-бели, но фактът, че няма разговор по тази тема, е проблем. Това коментира по bTV политологът Даниел Стефанов.

"Всички си задават въпроса какво представлява скенерът. Обсъждаме промени, без да знаем технологията, която искат да се въведе. Те са използваеми, иначе няма как да ги доставим. Гадаем какво точно представляват тези машини", каза и бившият председател на ЦИК Александър Андреев.

Това е разпространена технология, наблюдавал съм в Ирак, във Филипините миналата година, в САЩ, обясни Даниел Стефанов. Според него трябва да се внимава да не се потъпче тайната на вота. Абсурд е да се говори, че вотът няма да бъде честен, а трябва да се повиши избирателната активност.