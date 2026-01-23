ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

22-ма души са ранени в катастрофи за ден

Челна катастрофа с кола на общината край "Моста на влюбените". Инцидентът е от 21 януари СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са ранени 22 души при 16 пътни произшествия инцидента, съобщава МВР.

В София са регистрирани 34 леки катастрофи и две тежки, при които има трима ранени.

От началото на месеца са станали 276 катастрофи с 24 загинали и 328 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 276, загиналите са 24, а ранените 328. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с осем повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., пише БТА.

