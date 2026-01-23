ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елена Поптодорова: Съветът за мир идва в контекста на много събития

Елена Поптодорова Снимка: Би Ти Ви

Тази седмица донесе наситени събития. Съветът за мир не идва извън контекст - случи се Гренландия, срещата Тръмп - Зеленски. Както първоначално беше съвет по умиротворяване на Газа, но се разшири. Николай Младенов е точният човек на точното място. Съветът за мир изявява претенция да работи за всички възникващи конфликти. Това коментира по bTV Елена Поптодорова, бивш депутат и дългогодишен посланик в САЩ.

Юридически погледнато Росен Желязков е спазил всички изисквания. Трябваше да знаем какво съдържа мандатът на този съвет. Въпросите са о-скоро за голямата политическа картина, каза още Поптодорова.

Тя обясни, че иска за разбере кой български интерес очакваме да бъде защитен през борза за мир. Имало много въпросителни.

Елена Поптодорова

