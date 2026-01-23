Надежда Нейнски: Правният статут на Съвета за мир е неясен

Състезанието за предсрочните избори вече стартира. И това е основното. Буди недоумение, че посланикът ни не е информирал външно министерство за поканата от Доналд Тръмп към Румен Радев. Това е задължително. Това заяви Надежда Нейнски по Нова телевизия за влизането на България в Съвета за мир.

Неясен е правния статут на Съвета за мир. Няма официално решение от Съвета на ЕС, което също означава, че това е нещо, което още не е изяснено. Там има една личност с пожизнено председателство, което противоречи на американската конституция, продължи тя.

Най-вероятно е подписана една харта, която се стреми към мир в Газа. Рискът е репутационен. Но емоциите трябва да са по-малки. Това е sole executive agreement, който няма нужда от ратификация.

Според Нейнски има вече някакво движение между ЕС и САЩ. Съвета е одобрил размразяване на търговското споразумение с американците и влиза в европейския парламент през февруари. Ще се увеличат и правата над Гренландия.

Искам България да бъде по-независима.