Отлагат старта на парламента с 30 минути, отново няма кворум

След като отново не събраха кворум, за да заседават, работният ден на депутатите ще започне в 9:30 ч.

В 9:00 ч., когато по програма трябваше да започне заседанието, се регистрираха само 117 депутати, а председателстващият заседанието Костадин Ангелов заяви, че следващата проверка ще бъде направена 30 минути по-късно.

И вчера парламентът не събра кворум, след като бе предложено в дневния ред да влязат промените в Изборния кодекс, които бяха приети в 4 ч. сутринта в сряда след 13-часово инфарктно заседание на правната комисия. Депутатите от нея приеха на следващите избори да се гласува с нови машини- оптични сканиращи устройства.

Вчера изненадващо БСП се разцепи при проверките за кворум и така гледането на кодекса бе отложено. От левицата предлагат новите сканиращи машини да влязат с отложено действие- от 1 януари 2027 г., но това искане не мина в правна комисия.

При първата регистрация, присъствие в залата отчетоха 60 от ГЕРБ, 26 от ДПС-Ново начало, 11 от БСП, 16 от ИТН, 1 от "Величие" и 3 от независимите депутати.