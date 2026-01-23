ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа"

Излезе кръвната проба на шефа на парк "Рила", катастрофирал е с близо 3 промила

Директорът на парк "Рила" Красимир Андонов КАДЪР: БНТ

Излязоха резултатите от кръвната проба на директора на Национален парк "Рила" Красимир Андонов, който катастрофира в понеделник вечерта, съобщава БНТ

При направения полеви тест, устройството тогава отчете 2,31 промила алкохол в кръвта. Тестът му за наркотици излезе положителен за марихуана. След направена кръвна проба в благоевградска болница, резултатите за алкохол показват по-високо съдържание – 2,91 промила. Все още се очаква да излязат кръвните тестове за наркотици.

Прокурор Радостина Стоянова допълни, че в момента тече разследване. Красимир Андонов има право да оспорва пробите. Ако не успее да докаже други резултати, най-малко може да му бъде повдигнато обвинение за шофиране след употреба на алкохол.

Красимир Андонов катастрофира на пътя за село Боровец, община Кочериново, в понеделник вечерта на прав участник. Все още не е ясно какво точно се е случило, но след като автомобилът му е излязъл от пътя, той се е ударил в постройка в гробищния парк. След инцидента директорът на парк "Рила" е бил хоспитализиран. И до момента не е задържан, тъй като неговото лечение в благоевградска болница продължава.

