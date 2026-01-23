Община Търговище отново с Етикет за иновации и добро управление

На община Търговище бе присъден Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Това е седми Етикет, който защитава общината, съобщиха от нейния пресцентър.

Кандидатурата на местната администрация е била потвърдена с анкетно проучване сред жителите и доклад на независими експерти за качеството на административните услуги. Специална комисия, председателствана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, е разгледала документацията и становищата и е взела решение за присъждане на Етикета. Той е с валидност от две години.

С отличието се удостоява, че управлението на дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.

Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро управление на Стратегията на Съвета на Европа (приета през 2007 г.) и одобрена с решение на българското правителство. Принципите са: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност.

През 2026 г. общо 17 български общини от всички 265 получават отличието.