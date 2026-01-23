Над 200 шофьори във Варна са глобени след сигнали в платформата "На запис без компромис"

Над 200 са санкционираните шофьори и нарушители във Варна за последните 5 месеца по видеозаписи и сигнали от гражданите. От август насам в морската столица функционира платформата "На запис без компромис" на полицията. Чрез нея всеки лесно може да подаде сигнал, ако разполага с видеоматериал.

Платформата е единствената такава в страната. От стартирането ѝ до настоящия момент са подадени 413 сигнала от граждани. Като от тези 413 сигнала, 293-ма от подателите на сигналите се изявили желание да участват в административно-наказателните производства.

„Платформата е конструирана максимално опростено, за да пести ресурс и време на всеки гражданин, който иска да подаде такъв сигнал. При влизане във въпросния сайт, чрез падащи менюта се селектира съответния вид нарушение. Приоритетно са заложени нарушения, които пряко влияят върху пътно-транспортния травматизъм и са свързани с висок обществен риск от възникване на тежки пътно-транспортни произшествия", посочи пред bTV Петко Камбуров, началник на КАТ-Варна.

„Посочва се видът на нарушението, прикачва се съответният видеофайл, има служители от „Пътна полиция", които администрират въпросния сайт и съответният сигнал се разпределя за работа на служители. Тук е важно да се отбележи, че самата обработка на нарушението не е свързана с ангажимент от страна на гражданина - да посещава, която и да е институция и структура на МВР. Ангажиментът е на служителите да потърсят контакт с подателя на сигнала и в удобно за него време и място да приключат административно-наказателната преписка, ако същият е съгласен да участва в производството", коментира още той.

„В останалите случаи тези сигнали се обработват по закона за Министерство на вътрешни работи чрез издаване на съответните предупредителни протоколи спрямо дадения нарушител. Партньори към кампанията са и от градския транспорт във Варна, част от охранителните фирми, които осъществяват дейността си на територията на града и областта, както и неправителствени организации", обясни Камбуров.

По думите му – ефект има. Идеята е била той да бъде превантивен, а не да се наказват граждани.

"За 2025 година на територията на областта са отчетени с пет по-малко загинали водачи и участници в пътно-транспортни произшествия. Общият брой на тежките пътно-транспортни произшествия е с 97 по-малко. Пострадалите са с 128 по-малко - в сравнение с 2024 г.", посочи Камбуров.

На практика с наличието на тази платформа в момента нито един шофьор не знае дали някой няма да го снима, ако направи нарушения и съответно това го възпира.