Стойчо Стойчев: Личният рейтинг на Радев трудно ще се обърне в парламентарен вот

Трудно е да очакваме, че личният рейтинг на президента Румен Радев ще бъде обърнат директно в парламентарен вот, заяви пред БНР социологът доц. Стойчо Стойчев.

"Не мисля, че става дума точно за интерпретация на неговата личност като спасител. През 2001 и 2009 г. хората гледаха към един човек като събирателен образ на куп съвършенства, които биха могли да подобрят нещо в техния личен живот", припомни Стойчев и добави, че в момента очакванията са Румен Радев да управлява страната, но не да я спасява или да я възражда и променя.

"Ситуацията е различна социално-икономически", отбеляза още социологът и допълни, че социално-икономическите отношения са били винаги в основата на изборното поведение.

"Не живеем като през тези години, когато търсихме месия, който да ни извади от блатото. Живеем доста по-добре. Българите търсят по-скоро отговорен политик и прагматичен технократ, отколкото някакъв вид символ на спасение или на кардинална промяна към нещо", каза още той.

Би трябвало да има притеснени хора от появата на Румен Радев на политическата сцена, но те не са твърде много, обобщи социологът.

"В последните пет години участието в избори достигна един минимум. Хората около президента, пък и социолозите, дълго време говориха за неговия проект и откъде той би могъл да черпи подкрепа. Лансираха тезата, че основната част от гласовете за Румен Радев ще дойдат от негласуващите, поради което съществуващите партии едва ли ще пострадат много електорално. Но това е само една от възможните хипотези", заяви Стойчев и добави, че в България няма значение кой преброява гласовете и по каква технология, важно е каква нагласа имат хората.

"В момента нагласата е, че Румен Радев ще управлява под някаква форма", заяви социологът и уточни, че каква е тази форма няма голямо значение. В България винаги се правят промени преди изборите, напомни той.

"Препоръката е нови технологии или смяна на философията на избирателната система да не се прави късо време преди вота. Само че в България има специфични уговорки за това правило. При нас е традиция да се сменят процедурите, технологиите и концепцията на избирателната система точно преди избори. Затова не смятам, че избирателите ще бъдат изненадани", каза още Стойчев.