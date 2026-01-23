Над 150 служители в Русе са мобилизирани за обработка на тротоарите срещу заледяване

В условията на зимна обстановка в Русе продължава почистването и третирането срещу заледяване на улици, тротоари и пътни участъци в града и общината. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

През изминалата нощ екипите на „Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД са работили с 6 големи и 4 малки специализирани машини. Тази сутрин 60 служители на фирмата извършват ръчна обработка на уличните платна и тротоарите, като с приоритет се почистват автобусните спирки, лечебните заведения и районите с интензивен пешеходен трафик. Планирано е поетапно обработване и на второстепенните улици в кварталите.

От ОП „Паркстрой" на терен работят 50 служители, които почистват и обработват Централната градска част и парковите пространства. ОП „Комунални дейности" е мобилизирало 40 работници за ръчно третиране на малките улици в различните жилищни райони.

В зимното поддържане на общинската пътна мрежа участват и 5 машини на фирма „Берус", които обработват общинските пътища, както и техника на „Пътинженеринг", ангажирана с входно-изходните точки на града. Всички служби работят в денонощен режим с цел осигуряване на безопасното придвижване на гражданите и нормалното функциониране на града.

По дежурния общински телефон не са постъпили сигнали за пътнотранспортни произшествия, свързани със зимната обстановка. Не са регистрирани и сигнали за проблеми в малките населени места на територията на община Русе.

Днес на територията на община Русе е обявен неучебен ден. Всички общински паркинги са безплатни, както и градският транспорт. Автобусите и тролейбусите на „Общински транспорт" се движат по обичайното си разписание и утвърдените маршрути.

Според метеорологичната прогноза днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Над Северна и Източна България облачността ще се задържи почти през целия ден. Времето ще бъде тихо, а в Североизточна България ще духа слаб северозападен вятър.

През почивните дни се очаква предимно облачно време със слаб вятър от южната четвърт. В сутрешните часове на много места ще се образуват мъгли. Температурите постепенно ще се повишават, като минималните ще преминат в положителни стойности.

В неделя следобед южният вятър ще се усили, мъглите ще се разсеят, а максималните температури ще достигнат между 8 и 13 градуса. В понеделник се очаква по-нататъшно затопляне с минимални температури между 5 и 10 градуса и максимални от 10 до 15 градуса. Валежи от дъжд се очакват към края на деня и през нощта срещу вторник.