Задържаха двама с положителни тестове за дрога и един пиян зад волана

Хванаха двама дрогирани и един пиян зад волана в региона на Велико Търново. Тримата се озоваха в ареста.

На 22 януари около 17 ч. във Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 38-годишен местен жител. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис. Той е отказал кръвна проба.

На 23 януари около 02,30 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 24-годишен от с. Кесарево. Оказало се, че младият мъж кара след употреба на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Водач, употребил алкохол установиха служители на РУ – Горна Оряховица. В железничарския град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 35-годишен от с. Писарево. Дрегерът е отчел наличие на 1,48 промила алкохол. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Тримата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувани са преписки.