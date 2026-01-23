ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа"

Пиян шофьор на камион опита да избяга от полицията в Несебър

57-годишен мъж от Каблешково опита да избяга с товарния си автомобил, след като го хванаха да шофира след употреба на алкохол СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

57-годишен мъж от Каблешково опита да избяга с товарния си автомобил, след като го хванаха да шофира след употреба на алкохол, съобщават от полицията. 

На 23 януари около 00.05 ч. на несебърската улица „Иван Вазов" пред хотел „Сол Несебър" служители от Районно управление в града извършили проверка на товарен автомобил „Хюндай Санта Фе" с бургаска регистрация. Установено е, че мъжът шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1.08 промила.

Докато служителите оформяли документацията, след като са свалени регистрационните табели на автомобила, шофьорът се качил в него и потеглил в посока Стария Несебър.

Автомобилът е спрян принудително до хотел ''Котва'', а водачът му е задържан.

По случая е образувано бързо производство.

