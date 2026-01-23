Промените в Изборния кодекс се отлагат за другата седмица

Промените в Изборния кодекс, които бяха приети от правната комисия на 13-часово инфарктно заседание в 4 часа сутринта в сряда, вероятно ще влязат в зала другата седмица.

Причината за това е, че и днес депутатите не можаха да съберат кворум, за да започнат работа. В 9:00 ч., когато по програма трябваше да започне заседанието, се регистрираха само 117 депутати, а председателстващият заседанието Костадин Ангелов заяви, че следващата проверка ще бъде направена 30 минути по-късно. В 9:35 ч. се регистрираха 119 депутати. За да започне работата на Народното събрание трябва да се съберат поне 121 народни представители.

След още 25 минути, депутатите направиха трети последен опит да стартират пленарното заседание, но той отново бе неуспешен. При втората и третата проверка за кворум се регистрираха 61 от ГЕРБ, 28 от ДПС-Ново начало, 10 от БСП, 16 от ИТН и 4 от независимите депутати. В зала бяха и депутатите от опозицията (ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, АПС и "Величие"), но те не се регистрираха.