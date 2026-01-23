Румен Радев вече не е президент, Конституционният съд единодушно прие оставката му

Румен Радев вече не е президент, след като Конституционният съд единодушно прие оставката му. Съдиите се събраха на заседание по дело №3 от 2026 г. точно в 10 часа. То се проведе без дискусии или изслушване на страни, тъй като при оставка това не се налага. Единственото, което се констатира, че подадената оставка е личен акт.

Радев обяви решението си в понеделник, а във вторник депозира желанието си предсрочно да му се прекратят пълномощията. Той официално ще напусне президентството днес в 16 часа.

Илияна Йотова веднага ще поеме функциите на президент. Част от юристите, включително и конституционните съдии са на мнение, че не се налага полагане на клетва, тъй като тя вече го е правила.