Тошко Йорданов: От ИТН направихме всичко възможно за честни избори

От ИТН направихме всичко възможно, за да има честни избори. Ние никога не сме били обвинявани и не сме унищожавали бюлетини в СИК, нито сме фалшифицирали протоколи, нито каквото и да било в изборния процес. Винаги сме се движили от това изборите да са честни, защото ако гражданите имат усещането, че изборите не са честни, то до голяма степен ги обезсмисля.

Това каза шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов в кулоарите на парламента.

"С процедурни хватки беше провален кворумът, така че промени в Изборния кодекс не се случиха. Това означава, че на следващите избори ще гледаме всичко това, което се случи на последните избори (през октомври 2024 г.- бел. ред.) в Секционните комисии: надписване, унищожаване на бюлетини, драскане, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификация в сегашните машини за гласуване", заяви Йорданов.

Той определи случилото се в зала (липсата на кворум и отказа на опозицията да се регистрира- бел. ред.) като "грозно".

"От "Продължаваме промяната" преди година предложиха същия законопроект, с това бяха обединени всички законопроекти в общ (5 законопроекта за промени в Изборния кодекс бяха приети през януари 2025 г. от парламента на първо четене: на ПП, ДБ, ИТН, БСП и "Възраждане"- бел. ред.), който трябваше да се гледа сега, за гласуване със сканиращи машини", обясни шефът на ПГ на ИТН.

"Те точно обясняват в него как така е по-правилно и как така се избягват всякакви манипулации на изборите, в момента са се врътнали по типично техен начин. Кирил Петков каза, че може да дава кодове на машините (с които гласуваме в момента- бел. ред.), техният зам.-министър на електронното управление беше снимал целия процес и го беше изнесъл с телефона", каза още той.

Йорданов отново напомни, че в началото на 51-то НС от ПП-ДБ подписаха декларацията на ИТН за изчистване на избирателните списъци от "мъртви души".

"В оная комисия, която продължи късно, заради опозицията, а не заради вносителите на закона, защото там също имаше процедурни простотии, включвания от Tik Tok, безсмислени разговори и караници, ПП-ДБ гласуваха против изчистването на списъците от "мъртви души", заяви шефът на ПГ на ИТН.

Той изчете имената на колегите си от ПП-ДБ, подписали документа: Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова, Божидар Божанов.

"Думата на ПП-ДБ не струва нищо, това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука нито за държавата нито за гражданите", заяви Тошко Йорданов преди демонстративно да скъса документа пред медиите.

Той не пожела да отговори на въпросите на журналистите защо колегите му от БСП, които също бяха част от управляващото мнозинство, също отказаха да се регистрират и вчера, и днес.